Суд зобов'язав Apple виплатити понад $400 млн за змову з виробниками електронних книг

Компанія Apple повинна виплатити понад 400 млн доларів у вигляді компенсації за порушення антимонопольного законодавства.

Відповідне рішення ухвалила суддя федерального окружного суду Манхеттена в Нью-Йорку Деніз Коут, передає РИА Новости з посиланням на The New York Times.

Згідно з рішенням суду, зазначена сума буде виплачена більш ніж 23 млн користувачів, які постраждали від незаконних дій компанії. Крім того, компанія повинна також сплатити 50 млн доларів за послуги адвокатів.

Читайте такожВесь російський ринок акцій впав нижче вартості AppleСпочатку мова йшла про 840 млн доларів, які вимагали від корпорації у груповому позові адвокати та генеральні прокурори з 33 штатів США. За інформацією The New York Times, ще влітку компанія Apple пішла на угоду, в якій було визначено суму в 450 млн доларів в якості компенсації.

Проте, зазначає видання, ця сума може змінитися, у разі якщо суд позитивно розгляне апеляцію у справі, подану юристами Apple ще в 2013 році. Але і в цьому випадку виплати складуть 50 млн доларів користувачам і 20 млн - адвокатам. Аналітики зазначають, що ймовірність виграти справу, розгляд якої призначено на 15 грудня, невелика.