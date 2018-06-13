Стало відомо, яку інформацію про користувачів збирає Facebook

14:07, 13 червня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Компанія Facebook збирає за допомогою своїх продуктів широкий спектр даних про користувачів та їх пристрої. Зокрема – метадані зроблених фотографій, інформацію про встановлені плагіни і додатки, і навіть про рух курсору на екрані.

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Про це йдеться в листі компанії Facebook, оприлюдненому Конгресом США.

З документу випливає, що компанія отримує інформацію про пристрої користувача: операційну систему, хард та версії софту, кількість вільного місця на диску, додатки, плагіни і назви файлів, а також рівень заряду батареї.

Компанія отримує доступ до інформації про операції і поведінку користувача на пристроях, аж до того, чи відкрите вікно соцмережі у фоновому режимі і чи рухається курсор на екрані.

Facebook також збирає інформацію про ідентифікатори пристрою та програм, а також сигнали, що надходять на пристрій: зокрема – щодо найближчих доступних точок доступу Wi-Fi та сигналів Bluetooth. Компанія може встановити назву мобільного оператора або провайдера, використовувану мову і часовий пояс, і навіть номер телефону користувача.

Враховуються також дані з налаштувань пристрою: місце в системі GPS, дані камери і зроблених фотографій. Збираються і файли Cookie, включаючи ID і налаштування.

Відзначається, що Facebook використовує отриману інформацію для надання своїх послуг, зокрема – персоналізації можливостей і контенту для окремо взятого користувача. Крім того, компанія може отримувати інформацію про користувачів і від сторонніх компаній. 

Раніше повідомлялося, що соцмережа Facebook надавала доступ до особистих даних користувачів деяким компаніям, незважаючи на обіцянку 2015 року зупинити передачу даних розробникам додатків.

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Теги: #Facebook#користувачі Facebook