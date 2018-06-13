Стало відомо, яку інформацію про користувачів збирає Facebook

Соцмережа знає майже усе про пристрої своїх користувачів.

Компанія Facebook збирає за допомогою своїх продуктів широкий спектр даних про користувачів та їх пристрої. Зокрема – метадані зроблених фотографій, інформацію про встановлені плагіни і додатки, і навіть про рух курсору на екрані.

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Про це йдеться в листі компанії Facebook, оприлюдненому Конгресом США.

З документу випливає, що компанія отримує інформацію про пристрої користувача: операційну систему, хард та версії софту, кількість вільного місця на диску, додатки, плагіни і назви файлів, а також рівень заряду батареї.

Компанія отримує доступ до інформації про операції і поведінку користувача на пристроях, аж до того, чи відкрите вікно соцмережі у фоновому режимі і чи рухається курсор на екрані.

Facebook також збирає інформацію про ідентифікатори пристрою та програм, а також сигнали, що надходять на пристрій: зокрема – щодо найближчих доступних точок доступу Wi-Fi та сигналів Bluetooth. Компанія може встановити назву мобільного оператора або провайдера, використовувану мову і часовий пояс, і навіть номер телефону користувача.

Враховуються також дані з налаштувань пристрою: місце в системі GPS, дані камери і зроблених фотографій. Збираються і файли Cookie, включаючи ID і налаштування.

Відзначається, що Facebook використовує отриману інформацію для надання своїх послуг, зокрема – персоналізації можливостей і контенту для окремо взятого користувача. Крім того, компанія може отримувати інформацію про користувачів і від сторонніх компаній.

Раніше повідомлялося, що соцмережа Facebook надавала доступ до особистих даних користувачів деяким компаніям, незважаючи на обіцянку 2015 року зупинити передачу даних розробникам додатків.