ЗМІ: Facebook надавав доступ до даних користувачів Royal Bank of Canada і Nissan Motor
Соціальна мережа Facebook надавала доступ до особистих даних користувачів деяким компаніям, незважаючи на обіцянку 2015 року зупинити передачу даних розробникам додатків. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, судові документи та представників компанії.
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За даними видання, Facebook укладав угоди про надання даних з розробниками додатків певних компаній. До «білого списку» входили, наприклад, Royal Bank of Canada і Nissan Motor. У числі наданих даних були, наприклад, номери телефонів і статистика з метрики «дружній зв'язок», який дозволяє визначити ступінь знайомства між двома користувачами соцмережі.
У компанії заявили, що угоди з розробниками додатків необхідні для того, щоб протестувати нові функції і поліпшити інтерфейс для користувачів.
Раніше повідомлялося, що приватні записи 14 млн користувачів фейсбуку виявилися розсекречені через технічний збій.