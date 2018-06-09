ЗМІ: Facebook надавав доступ до даних користувачів Royal Bank of Canada і Nissan Motor

10:22, 09 червня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Соціальна мережа Facebook надавала доступ до особистих даних користувачів деяким компаніям, незважаючи на обіцянку 2015 року зупинити передачу даних розробникам додатків. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, судові документи та представників компанії.

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За даними видання, Facebook укладав угоди про надання даних з розробниками додатків певних компаній. До «білого списку» входили, наприклад, Royal Bank of Canada і Nissan Motor. У числі наданих даних були, наприклад, номери телефонів і статистика з метрики «дружній зв'язок», який дозволяє визначити ступінь знайомства між двома користувачами соцмережі.

У компанії заявили, що угоди з розробниками додатків необхідні для того, щоб протестувати нові функції і поліпшити інтерфейс для користувачів.

Раніше повідомлялося, що приватні записи 14 млн користувачів фейсбуку виявилися розсекречені через технічний збій.

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Теги: #Facebook#Марк Цукерберг