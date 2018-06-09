ЗМІ: Facebook надавав доступ до даних користувачів Royal Bank of Canada і Nissan Motor

У компанії заявили, що угоди з розробниками додатків необхідні для того, щоб протестувати нові функції і поліпшити інтерфейс для користувачів.

Соціальна мережа Facebook надавала доступ до особистих даних користувачів деяким компаніям, незважаючи на обіцянку 2015 року зупинити передачу даних розробникам додатків. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, судові документи та представників компанії.

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За даними видання, Facebook укладав угоди про надання даних з розробниками додатків певних компаній. До «білого списку» входили, наприклад, Royal Bank of Canada і Nissan Motor. У числі наданих даних були, наприклад, номери телефонів і статистика з метрики «дружній зв'язок», який дозволяє визначити ступінь знайомства між двома користувачами соцмережі.

У компанії заявили, що угоди з розробниками додатків необхідні для того, щоб протестувати нові функції і поліпшити інтерфейс для користувачів.

Раніше повідомлялося, що приватні записи 14 млн користувачів фейсбуку виявилися розсекречені через технічний збій.