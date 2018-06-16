Радіосигнал з голосом Хокінга відправили до найближчої чорної діри

Слова вченого були відправлені в космос за допомогою супутникової антени Європейського космічного агентства.

Радіосигнал із Посланням миру та надії авторства померлого британського вченого Стівена Хокінга відправили у космос.

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Як повідомляє видання Rolling Stone, сигнал відправлений у бік найближчої чорної діри 1А 0620-00 під час меморіальної служби поховання Хокінга, передає ТСН. Його попіл поховали між останками сера Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна в лондонському Вестмінстерському абатстві.

Слова вченого були відправлені в космос за допомогою супутникової антени Європейського космічного агентства (ЄКА) в Себрерос.

Трансляція - це "прекрасний і символічний жест, який створює зв'язок між присутністю нашого батька на цій планеті, його бажанням піти у космос та його дослідженням всесвіту", - сказала донька вченого Люсі Хокінг.

За її словами, "це послання миру та надії, про єдність і необхідність для нас жити разом у гармонії на цій планеті".