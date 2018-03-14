Не стало легенди світової науки: ким був Стівен Хокінг і що він залишив людству (відео)

У віці 76 років пішов з життя видатний фізик-теоретик з Великобританії Стівен Хокінг.

Хокінг посідав восьме місце у рейтингу «100 геніїв сучасності». Він прославився своїми дослідженнями у астрофізиці, зокрема, Хокінг вивчав теорії чорних дір та виникнення світу в результаті Великого вибуху. За внесок у науку Хокінг отримав багато нагород, серед яких Премія Ейнштейна, Премія з фундаментальної фізики й Медаль Альберта Королівської спілки мистецтв. Читайте також"У нас є шанси осягнути Всесвіт. Це і робить нас особливими": найкращі цитати Стівена Хокінга Попри важку хворобу, Хокінг вів активне життя - займався наукою, викладав, виступав із доповідями, спілкуючись із світом за допомогою комп'ютерного синтезатора мовлення.

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