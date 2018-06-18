Український школяр з Закарпаття здобув "золото" на "Олімпіаді геніїв" у США (відео)

Найвищої відзнаки Валентина Фречку удостоєно за технологію виготовлення паперу з опалого листя.

Український школяр із Закарпаття Валентин Фречка, який знайшов спосіб виготовляти папір із опалого листя, здобув «золото» на «Олімпіаді геніїв» (Genius Olympiad) у США.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Малої академії наук України, одинадцятикласник переміг у змаганні між учнями з різних країн у кількох категоріях.

«Ноу-хау Валентина вирішує одразу дві екологічні проблеми: опале листя не спалюється, а стає сировиною для виготовлення целюлози, при цьому дерева лишаються цілими. Найкраще для виготовлення паперу підходить листя берези, дуба, верби і граба. Ексклюзивна і сама технологія. Для відокремлення целюлози винахідник використовує блендер: спочатку подрібнює волокна, а потім їх відбілює», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що винахід підлітка - унікальний, оскільки подібним шляхом переробки можна отримати тверде паливо і виділити мінеральні кислоти.

За його словами, папір, що виготовляється таким методом, дещо поступається за якістю традиційному, тож його краще використовувати як пакувальний.

За перемогу в Олімпіаді винахідник отримав право брати участь у міжнародній виставці в Південній Кореї. Крім золотої медалі хлопець отримав ще й спеціальну відзнаку конкурсу, якої удостоїлися лише двоє учасників.

Довідка. Genius Olympiad – міжнародне інтелектуальне змагання, що проводиться серед учнів середніх шкіл. Учасники представляють свої проекти, направлені на вирішення екологічних проблем, за такими номінаціями «фундаментальна наука», «інженерія», «мистецтво», «творче письмо», «дизайн», «розвиток бізнесу». Цього року участь у Genius Olympiad взяли більше 1300 учасників.