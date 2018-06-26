ЗМІ дізналися, які навушники Apple готується запропонувати своїм користувачам

Крім вдосконалених бездротових AirPods компанія вирішила випустити і накладні навушники.

Компанія Apple працює над оновленням бездротових навушників AirPods. Вони будуть оснащені кращою шумоізоляцією і покажуть кращу якість звуку при відтворенні музики.

Читайте такожApple запатентувала новий гаджет

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела. За інформацією агентства, серед оновлених характеристик AirPods, які побачать світ в 2019 році, - можливість працювати на більшій відстані від смартфона. Вони будуть захищені від дощу і поту. У компанії Apple також обговорюється пропозиція оснастити нові AirPods біометричними датчиками, які, наприклад, будуть відстежувати серцевий ритм.

Через покращені характеристики AirPods стануть дорожчими. В даний час бездротові навушники коштують $159 в США.

Крім цього, розповіли джерела, Apple запускає абсолютно нову для себе лінійку продуктів - накладні навушники, які повинні скласти конкуренцію продуктам Bose Corp. і Sennheiser. Їх повинні були презентувати ще в 2018 році, проте через проблеми з розробкою випуск перенесли на початок 2019-го.

Як повідомляв УНІАН, раніше Apple представила нову iOS.