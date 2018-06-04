Apple представила нову iOS (фото, відео)

iOS 12 буде доступна на всіх тих пристроях, що отримували iOS 11 (починаючи з iPhone 5s, iPad Air і Mini 2)

Компанія Apple на презентації 4 червня у каліфорнійському Сан-Хосе представила версію 12 мобільної операційної системи iOS.

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Старший віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі заявив, що нова ОС «подвоює продуктивність» пристроїв, передає "Дождь".

Нова версія буде підтримуватися на тих же пристроях, що й iOS 11. Додатки, як заявили в Apple, будуть запускатися на 40% швидше, клавіатура запрацює на 50% швидше, камера — на 70%. Швидкий запуск та відключення торкнуться всіх пристроїв.

Крім того, Apple і Pixar створили формат файлів .usdz для обміну об'єктами доповненої реальності. Наприклад, можна буде робити знімки, писати текст і поміщати це в AR. Об'єкти можна буде пересилати один одному в iMessages. З допомогою AR-додатку з .usdz можна, наприклад, виміряти довжину об'єкта, зображеного на фотографії. Також на презентації показали ігрові можливості формату:

LEGO with AR kit 2 is a big deal! So amazing. #WWDC18pic.twitter.com/qXWRhooYBy — Liat Mordechay (@liatmord) June 4, 2018

У програмі «фотографії» з'явився новий пошук — за людьми, місцями і багатьма іншими категоріям. Крім того, додаток буде радити, які фотографії викласти в інтернет.

Також Apple оновила голосової асистент Siri. У багатьох додатках з'явиться кнопка «додати Siri»: користувач зможе встановити унікальні голосові команди, за якими Siri буде відкривати програми.

Повідомлення в новій iOS будуть групуватися за категоріями. Наприклад, можна буде зібрати в одну групу повідомлення, що відносяться до одного з додатків. Це звільнить місце на екрані.

За допомогою нової програми «Ярлики» можна створювати ярлики для різних дій у додатках, наприклад, нагадування про прийом таблеток.

Також з'явиться можливість обмежити час використання Instagram — iOS надішле повідомлення, коли час вийде.

Time limits for apps. I think we could use all this for Instagram. #WWDC18pic.twitter.com/fWDE8nOfva — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) June 4, 2018

Серед нових функцій повідомлень — можливість висовувати язик при створенні анімодзі: камера може розпізнавати його рухи. Ще Apple представила мемодзі — анімодзі у вигляді голови користувача.

This is how you create a MeMoji in iOS12. #WWDC18pic.twitter.com/j5j9b7gj6w — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) June 4, 2018

У FaceTime з'явилися групові дзвінки, у яких можуть брати участь до 32 осіб.

Нова функція «Allowances» дозволить обмежувати час, який проводять зі смартфонами діти. Батьки будуть отримувати попередження про те, скільки вони використовують програми, і забороняти їхнє використання віддалено.

¡#facetime grupales! En donde podrán participar hasta 32 personas al mismo tiempo, cuando una de ellas hable, su cuadro se hará más grande #WWDC2018#IOS12pic.twitter.com/wWYD2UeTlN — asefi Creativos (@TuMercadologo) June 4, 2018

Крім цього, Apple анонсувала watchOS 5. В Apple Watch з'явиться функція рації з короткими аудіоповідомленнями, а друзі-власники годинника зможуть влаштовувати змагання, виконуючи фітнес-завдання і отримуючи нагороди. Щоб запитати щось у Siri, тепер достатньо буде підняти руку.