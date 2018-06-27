У липні українці зможуть спостерігати найдовше у цьому столітті місячне затемнення

Місячне затемнення триватиме майже чотири години.

У ніч з 27 на 28 липня у східній півкулі можна буде спостерігати місячне затемнення, яке стане найдовшим у 21 столітті.

Як повідомляє EarthSky, фаза повного затемнення триватиме 1 годину 43 хвилини, при цьому часткове затемнення, яке відбувається до і після повної фази затемнення, триватиме 3 години і 55 хвилин.

Це конкретне затемнення триватиме так довго, тому що Місяць пройде безпосередньо у темній зоні тіні Землі, відомої як Умбра, яка також дасть Місяцю "кривавий" червонуватий блиск.

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Повний Місяць липня відбудеться одночасно з його апогеєм, тобто, коли він знаходиться у найвищій точці місячної орбіти. Тому це буде "найменший" повний місяць (оскільки буде знаходитися у найвіддаленішій точці по відношеню до Землі) і найдовше місячне затемнення, оскільки через "маленький" розмір Місяць буде довше проходити через тінь Землі.

За даними астрономів, затемнення розпочнеться о 21.24 за київським часом. О 22.30 Місяць повністю зайде у тінь землі та стане червоним. Пік затемнення відбудеться о 23.22, а о 00.13 затемнення завершиться.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Україні можна було спостерігати парад планет.