Співробітники розробників додатків можуть читати листи користувачів Gmail - WSJ

Як правило, пошту користувачів сторонніх додатків сканує програмне забезпечення, однак для його налаштування компанії регулярно залучають співробітників.

Співробітники сторонніх розробників мають доступ до змісту пошти користувачів Gmail, які підписалися на певні сервіси.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на The Wall Street Journal.

Відзначається, що мова може йти, наприклад, про додатки для порівняння цін або планування подорожей.

"Google не розкриває, скільки додатків мають доступ до Gmail. <...> Майже кожен може створити програму, яка прив'язується до вашого облікового запису Gmail за допомогою програмного інтерфейсу програми, або API. Коли користувач відкриває одну з цих програм, йому показують кнопку з проханням дозволити доступ до їх поштової скриньки", - пише WSJ.

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Як правило, пошту користувачів сторонніх додатків сканує програмне забезпечення, однак для його налаштування компанії регулярно залучають співробітників; один із співрозмовників видання назвав це поширеною практикою.

Як з'ясувала WSJ, в 2016 році співробітник компанії Return Path прочитав вісім тисяч листів.

У Google заявили, що надають дані тільки перевіреним розробникам і лише тоді, коли користувач явно дав дозвіл на доступ до пошти. The Wall Street Journal відзначає, що принаймні деякі з розробників прямим текстом не запитують у користувача дозвіл на прочитання листів.

Нагадаємо, у 2017 році Google оголосив, що перестане сканувати пошту користувачів для персоналізації реклами.

Поштовим сервісом Gmail користуються 1,4 мільярда людей.