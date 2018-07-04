Співробітники розробників додатків можуть читати листи користувачів Gmail - WSJ
Співробітники сторонніх розробників мають доступ до змісту пошти користувачів Gmail, які підписалися на певні сервіси.
Про це повідомляє Медуза з посиланням на The Wall Street Journal.
Відзначається, що мова може йти, наприклад, про додатки для порівняння цін або планування подорожей.
"Google не розкриває, скільки додатків мають доступ до Gmail. <...> Майже кожен може створити програму, яка прив'язується до вашого облікового запису Gmail за допомогою програмного інтерфейсу програми, або API. Коли користувач відкриває одну з цих програм, йому показують кнопку з проханням дозволити доступ до їх поштової скриньки", - пише WSJ.
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Як правило, пошту користувачів сторонніх додатків сканує програмне забезпечення, однак для його налаштування компанії регулярно залучають співробітників; один із співрозмовників видання назвав це поширеною практикою.
Як з'ясувала WSJ, в 2016 році співробітник компанії Return Path прочитав вісім тисяч листів.
У Google заявили, що надають дані тільки перевіреним розробникам і лише тоді, коли користувач явно дав дозвіл на доступ до пошти. The Wall Street Journal відзначає, що принаймні деякі з розробників прямим текстом не запитують у користувача дозвіл на прочитання листів.
Нагадаємо, у 2017 році Google оголосив, що перестане сканувати пошту користувачів для персоналізації реклами.
Поштовим сервісом Gmail користуються 1,4 мільярда людей.