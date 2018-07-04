Співробітники розробників додатків можуть читати листи користувачів Gmail - WSJ

00:06, 04 липня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Медуза з посиланням на The Wall Street Journal.

Відзначається, що мова може йти, наприклад, про додатки для порівняння цін або планування подорожей.

"Google не розкриває, скільки додатків мають доступ до Gmail. <...> Майже кожен може створити програму, яка прив'язується до вашого облікового запису Gmail за допомогою програмного інтерфейсу програми, або API. Коли користувач відкриває одну з цих програм, йому показують кнопку з проханням дозволити доступ до їх поштової скриньки", - пише WSJ.

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Як правило, пошту користувачів сторонніх додатків сканує програмне забезпечення, однак для його налаштування компанії регулярно залучають співробітників; один із співрозмовників видання назвав це поширеною практикою.

Як з'ясувала WSJ, в 2016 році співробітник компанії Return Path прочитав вісім тисяч листів.

У Google заявили, що надають дані тільки перевіреним розробникам і лише тоді, коли користувач явно дав дозвіл на доступ до пошти. The Wall Street Journal відзначає, що принаймні деякі з розробників прямим текстом не запитують у користувача дозвіл на прочитання листів.

Нагадаємо, у 2017 році Google оголосив, що перестане сканувати пошту користувачів для персоналізації реклами.

Поштовим сервісом Gmail користуються 1,4 мільярда людей.

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Теги: #Google#Gmail#користувачі Gmail