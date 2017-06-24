Google перестане сканувати пошту користувачів Gmail

Компанія Google відмовиться від сканування вмісту поштових скриньок Gmail. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає republic.

Згідно із заявою, це відбудеться протягом 2017 року, точна дата не називається. Google використовував автоматичну індексацію для персоналізації реклами.

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Тепер Gmail буде працювати так само, як і інші сервіси компанії: рекламні оголошення в них показуються на основі налаштувань користувача, який при цьому може відключати персоналізацію.

Раніше компанія перестала переглядати поштові скриньки людей, що використовують платні додатки G Suite без реклами.

TechCrunch зазначає, що таке рішення, швидше за все, пов'язано з тим, що Google більше не потребує цих даних і «вже все знає про своїх користувачів».