У США провели перші випробування гіперзвукової ракети GOLauncher 1

GOLauncher 1 дозволить виводити різне корисне навантаження на суборбітальну траєкторію.

Компанія Generation Orbit Launch Services провела перші вогневі випробування повномасштабного прототипу гіперзвукової ракети-носія GOLauncher1. Ракета дозволить виводити різне корисне навантаження на суборбітальну траєкторію. Запускати ракету-носій планують з борту літака Gulfstream III.

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Як повідомляє Defence Blog, тести провели в Джексонвілле, штат Флорида, на території Cecil Spaceport. Вони стали важливим етапом на шляху до повноцінної експлуатації ракети. Також Generation Orbit Launch Services представила фото, що демонструють хід випробувань.

Нагадаємо, GOLauncher1 повинна надати нові можливості для проведення суборбітальних досліджень. Припускають, що ракета-носій виступить в якості носія для різного устаткування, що дозволяє проводити дослідження, зокрема, в області мікрогравітації. Зараз США не мають гіперзвукової ракети з такими можливостями.

Як повідомляв УНІАН, Blue Origin почне продавати квитки в космос в 2019 році.