Blue Origin почне продавати квитки в космос у 2019 році

Першими пасажирами під час випробувальних польотів стануть співробітники компанії.

Аерокосмічна компанія Blue Origin планує почати продавати квитки на польоти в космос в 2019 році.

Про це заявив на саміті у Вашингтоні старший віце-президент компанії Роб Маєрсон, повідомляє N+1 з посиланням на SpaceNews.

Blue Origin - приватна аерокосмічна компанія, що спеціалізується на суборбітальному космічному туризмі. Для цього вона побудувала і вже кілька років випробовує систему New Shepard, що складається з багаторазової ракети-носія і пасажирської капсули. Ракета піднімає капсулу вище лінії Кармана (умовна межа космосу на висоті 100 кілометрів), після чого капсула від'єднується і обидві частини системи приземляються незалежно одна від одної.

У 2015 році Blue Origin вперше вертикально посадила для повторного використання ракету-носій, що побувала в космосі, і з тих пір вже кілька разів повторювала подібні випробування, а також почала тестувати пасажирську капсулу другої версії, з великими ілюмінаторами. Компанія вже вісім разів запускала New Shepard, проте до цих пір в космос злітали тільки дафнії і манекен. У 2016 році повідомлялося про плани по запуску перших туристів в 2018 році, проте потім терміни перенеслися на квітень 2019.

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Тепер стало відомо, що Blue Origin планує почати пілотовані запуски «скоро», проте першими пасажирами під час випробувальних польотів стануть співробітники компанії, і вже після проходження всіх випробувань New Shepard прийме на борт космічних туристів на комерційній основі.

Точних термінів польотів поки не повідомляється, проте Роб Маєрсон заявив, що протягом 2019 року планується почати офіційно продавати квитки.

Досі невідомо, скільки буде коштувати квиток, і коли клієнти Blue Origin полетять у космос.

У той же час, прямий конкурент Blue Origin, компанія Virgin Galactic, продає квитки вже кілька років, і при цьому все ще тестує космоплан VSS Unity, який нещодавно здійснив другий політ на своїх двигунах (перший корабель із серії SpaceShipTwo, VSS Enterprise, зазнав аварії під час випробувального польоту в 2014 році.).