ЗМІ дізналися вартість туристичного польоту в космос на кораблі від Blue Origin

Першими пасажирами Blue Origin, ймовірно, стануть її співробітники.

Політ у космос на багаторазовому кораблі New Shepard компанії Blue Origin буде коштувати від $200 тис. до $300 тисяч. Продаж квитків для космічних туристів планують відкрити вже в 2019 році.

Про це повідомляє Reuters. Про ціновому діапазоні квитків повідомили джерела в компанії, офіційно цю інформацію не коментують. Раніше представники Blue Origin розповіли журналістам, що незабаром проведуть тестові рейси New Shepard з пасажирами.

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Blue Origin провела вже вісім випробувальних польотів New Shepard, успішно здійснивши посадку капсули. При цьому пасажирів на борту не було.

Аналітики аерокосмічної компанії Teal Marco Caceres припускають, що кожен пуск New Shepard обходиться в $10 млн. Враховуючи місткість капсули, за ціною $300 тис. за квиток космічні польоти будуть збиткові для компанії, принаймні на першому етапі.

За даними джерел Reuters, першими пасажирами Blue Origin, ймовірно, стануть її співробітники.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Blue Origin Безос розповів про плани колонізації Місяця.