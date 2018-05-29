Глава Blue Origin Безос розповів про плани колонізації Місяця

Разом з NASA Безос має намір побудувати апарат для дослідження можливості організувати виробництво і забезпечення умов для життя людини на Місяці.

Американський мільярдер, глава компаній Amazon і Blue Origin Джефф Безос планує створити поселення людей на Місяці протягом найближчих ста років.

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Безос повідомив, що готовий співпрацювати з NASA і Європейським космічним агентством, але впорається і без державних структур, інформує Новое время з посиланням на New York Post.

Джефф Безос каже, що його приватна космічна компанія Blue Origin створить місячну колонію для поселенців і важкої промисловості протягом десятиліть. У довгостроковій перспективі він хоче, щоб поселенці жили і працювали і на астероїдах.

"Земля - не дуже гарне місце для важкої промисловості. Це зручно для нас прямо зараз. Але в недалекому майбутньому - я кажу про десятиліття, може бути, через 100 років - буде легше робити багато речей, які ми зараз робимо на Землі, в космосі, тому що там буде багато енергії", - сказав Безос в інтерв'ю на Міжнародній конференції з розвитку космосу.

З його точки зору перенесення частини промисловості на Місяць - єдиний вихід для населення Землі, враховуючи зростаючі енергетичні потреби та навантаження на навколишнє середовище нашої планети.

В рамках партнерства з NASA глава Amazon має намір побудувати апарат, за допомогою якого можна буде дослідити можливість організації виробництва і забезпечення умов для життя людини на Місяці. Апарат зможе доставити на супутник Землі 5 тонн корисного вантажу. Такий апарат може почати працювати вже до середини 2020 років. При цьому компанія Blue Origin готова працювати над проектом і сама.