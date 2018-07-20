Facebook, Twitter, Google і Microsoft запустили спільний проект для контролю даних користувачів

Data Transfer Project спрощує передачу даних з сервісів один одному, а користувачі можуть контролювати цей процес.

Компанії Facebook, Twitter, Google і Microsoft оголосили про запуск спільного проекту Data Transfer Project. Метою проекту є контроль над даними користувачів, розміщених на сервісах.

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Згідно інформації на сайті проекту, Data Transfer Project був cтворений в 2017 році для того, щоб сервісів було простіше передавати інформацію один одному, а користувачі могли контролювати цей процес. На даний момент серед організаторів проекту на сайті вказані компанії Facebook, Google, Microsoft і Twitter.

Під переміщенням розуміється можливість вимагати від провайдера видалення даних з одного сервісу і їх захищена передача іншому. Мова йде про такі дані, як фотографії, пошта, контакти, календарі та завдання.

Як говориться в повідомленні Google, в тому числі цей проект пов'язаний з необхідністю відповідати Загальному регламенту щодо захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR), який вступив в силу в Європейському союзі 25 травня цього року. Зокрема, в GDPR є вимога про можливість перенесення даних.

Як повідомляв УНІАН, раніше інвестори Facebook зажадали відставки Цукерберга.