Інвестори Facebook вимагають відставки Цукерберга

У них є побоювання щодо структури правління, які компанія, здається, не готова усунути, а це може призвести до виникнення проблем.

Інвестори, які вклали в Facebook в загальній складності $3 млрд, вимагають відставки Марка Цукерберга з посади голови правління та поділу посад голови правління-гендиректора.

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Журналісти Business Insider поговорили з шістьма акціонерами соціальної мережі - кожен із них погодився з тим, що невдоволення методами управління компанією досягло піку з 2012 року, коли Facebook вийшла на біржу, передає kommersant.ru.

За останні кілька місяців компанія виявилася втягнутою в серію скандалів, найгучніший з яких пов'язаний з Cambridge Analytica і витоком даних 87 млн користувачів соцмережі. Акціонерів не влаштовує те, як компанія реагує на них, а виною тому, на думку інвесторів, є в корені невірна структура керівництва компанією - зараз Цукерберг де-факто недоторканний.

«У нас є побоювання щодо структури правління, які компанія, здається, не готова усунути, а це може призвести до виникнення проблем - репутаційних, з регуляторами та інших», - заявив фінансовий інспектор Нью-Йорка, який контролює акції Facebook на загальну суму в $895 млн через пенсійні фонди міста.