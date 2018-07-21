Іранські хакери підготувалися до масштабних кібератак у США і Європі - ЗМІ

У США посилили захист від кібератак і попередили своїх союзників про загрозу з боку Ірану.

Іранські хакери підготували інфраструктуру для проведення масштабних кібератак на американські і європейські компанії та системи.

Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на неназваних американських чиновників, передає РБК.

Мова йде про електромережі, гідроелектростанції та технологічні підприємства в США, Великій Британії, Німеччині, інших європейських, а також близькосхідних країнах.

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Джерела зазначили, що хоча Іран і готується до хакерських атак, немає жодних свідчень про те, що вони відбудуться в найближчому майбутньому. З цієї причини в США посилили захист від кібератак і попередили своїх союзників про загрозу з боку Ірану.

Також у Вашингтоні вивчають можливі заходи реагування на кібератаки з боку іранських хакерів.

У травні глава Іранської організації цивільної оборони Голям Реза Джалалі заявив, що США мають намір провести кібератаки на іранські енергетичні об'єкти. За його словами, енергетичний сектор країни є найбільш вразливим місцем у сфері кібербезпеки.

У березні США ввели санкції проти дев'яти іранців та організації «Інститут Мабна» через кібератаки, які, як вважають у Вашингтоні, були організовані з 2013 року. У США вважають, що хакери, які викрали 31 терабайт даних з 144 американських і 176 університетів інших країн, діяли від імені іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).