США ввели нові санкції стосовно Ірану

У санкційному списку - керівництво елітного підрозділу Корпусу вартових Ісламської революції.

Міністерство фінансів США у четвер упровадило нові санкції стосовно шести осіб, пов'язаних з корпусом КУДС - елітним підрозділом Корпусу вартових Ісламської революції - а також проти трьох інших іранських структур.

Цей крок зроблено після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з іранської ядерної угоди, повідомляє «Голос Америки».

Шість фізичних осіб і три юридичні особи піддані санкціям, що накладаються на тих, хто підозрюється в причетності до глобальної терористичної діяльності, зазначається в заяві Міністерства фінансів.

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Як повідомляв УНІАН, 8 травня Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном і назвав Іран головною країною-спонсором терору в світі.

Водночас Євросоюз разом з Францією, Німеччиною і Великою Британією підтвердив свої зобов'язання за ядерною угодою з Іраном.

Угода, підписана у 2015 році за часів президентства в США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, упроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виключення» з їх дії.