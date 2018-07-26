Дві руки та чотири ноги: в Італії розробили спритного робота-кентавра (відео)

Розробники кажуть, робот спритний та може стати у пригоді під час стихійних лих.

В Італії розробили робота-кентавра.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, робот має дві металеві руки та чотири ноги на колесах. Завдяки цьому легко долає нерівну дорогу та пристосовується до будь-якої місцевості.

Кентавр важить майже сотню кілограмів, заввишки – півтора метри. Розробники кажуть, робот спритний та може стати у пригоді під час стихійних лих. Щоби люди не ризикували життям, в пошкоджені будинки пропонують відправляти саме цього робота.