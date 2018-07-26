Дві руки та чотири ноги: в Італії розробили спритного робота-кентавра (відео)

10:03, 26 липня 2018
Наука та IT
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Кентавр важить майже сотню кілограмів / скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, робот має дві металеві руки та чотири ноги на колесах. Завдяки цьому легко долає нерівну дорогу та пристосовується до будь-якої місцевості.

Кентавр важить майже сотню кілограмів, заввишки – півтора метри. Розробники кажуть, робот спритний та може стати у пригоді під час стихійних лих.  Щоби люди не ризикували життям, в пошкоджені будинки пропонують відправляти саме цього робота.

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Теги: #Італія#робот