Дві руки та чотири ноги: в Італії розробили спритного робота-кентавра (відео)
10:03, 26 липня 2018Наука та IT
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Розробники кажуть, робот спритний та може стати у пригоді під час стихійних лих.
Кентавр важить майже сотню кілограмів / скріншот відео ТСН
В Італії розробили робота-кентавра.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, робот має дві металеві руки та чотири ноги на колесах. Завдяки цьому легко долає нерівну дорогу та пристосовується до будь-якої місцевості.
Кентавр важить майже сотню кілограмів, заввишки – півтора метри. Розробники кажуть, робот спритний та може стати у пригоді під час стихійних лих. Щоби люди не ризикували життям, в пошкоджені будинки пропонують відправляти саме цього робота.
В Італії розробили робота-кентавра
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