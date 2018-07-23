NASA відправить робота надзвичайно близько до Сонця

Вчені визнають, що відправка зонда у таке суворе середовище – дуже амбітний задум.

Спеціальний космічний робот завбільшки з автомобіль має назву Parker Solar Probe. Його запуск NASA збирається провести у серпні на мисі Канаверал у Флориді. Після цього апарат наблизиться до Сонця на відстань 3,8 мільйони миль від поверхні зірки.

Як пише Daily Star, всі земні апарати до цього розташовувалися у сім разі далі від Сонця. Вчений з лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса Нікола Фокс визнав: «Відправити зонд туди, де ще ніхто не бував, амбітна мета. А відправити апарат в таке жорстоке середовище – надзвичайно амбітна мета».

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До цього часу рекордсменом з наближення до поверхні Сонця був апарат Helios 2, який у 1976 році розмістився за 27 мільйонів миль від зорі. Вартість запуску Parker Solar Probe складає 1,5 мільярд доларів. Це перший крок у програмі американської аерокосмічної агенції під назвою «Living With a Star».

Новини про запуск апарата з’явилися на тлі повідомлень про те, що система старих зірок, які помирають, вступила в Сонячну систему і тепер ці помираючі зірки живляться від Сонця, черпаючи з нього енергію. Фізик доктор Клавдія Альбертс закликала NASA відкрити доступ для всіх бажаючих до камер з телескопів, які спостерігають за Сонцем. Мовляв, якщо там немає, чого приховувати, тоді варто дозволити всім спостерігати за зіркою.