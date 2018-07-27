Політ людей на Марс під загрозою зриву

Експерти вказують на те, що американський уряд виділяє замало грошей для NASA.

США збиралися відправити перших людей на Марс до 2030 року. Але експерти і політики сумніваються, що цей план вдасться втілити через нестачу фінансування. Не виключено, що марсіанській пілотованій місії доведеться зачекати.

Про це пише Phys.org, нагадуючи, що президент США Дональд Трамп розрекламував намір відправити американців на Місяць знову. Людська нога не ступала на поверхню природного супутника Землі з часів закриття програми «Аполлон», яка активно діяла в 60-70-х роках. Метою нової місії буде створення місячного стартового майданчика для випробування технологій і космічних кораблів, які повезуть людей на Марс.

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Під час слухання у Вашингтоні сенатор Білл Нельсон сказав, що рішення Білого дому повернутися на Місяць може призвести до затягування процесу. Власне, адміністрація Барака Обами відкинула цей план заради зосередження зусиль на Марсі.

«Ми не хочемо позбавляти NASA бюджету на втілення мети, а саме відправити на Марс людей. Чи ці місії допоможуть нам втілити відправлення людей на Марс?» - сказав Нельсон.

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В 2009 році незалежна група експертів під назвою Augustine Commission застерегла, що ресурси NASA не сходяться з амбітними цілями космічної агенції. Отримуючи щороку 18 мільярдів доларів, їй потрібні додаткові три мільярди на рік, щоб втілити задум з відправки астронавтів на Марс.

У свою чергу, в Національній академії наук США підрахували, що з нинішнім бюджетом NASA зможе провести політ на сусідню планету не раніше 2050-го.

«Не думаю, що ми хочемо чекати так довго», - зауважив Нельсон.