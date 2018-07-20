NASA поселить людей на Місяці у найближчі роки

Приватні компанії теж мають амбіції розмістити на поверхні природного супутника Землі свої станції.

Аерокосмічна агенція США NASA збирається у найближчі вісім років розмістити на Місяці невелику станцію постійного базування, на якій будуть перебувати астронавти.

Така станція з регулярними пілотованими місіями на поверхні природного супутника Землі стала можливою, оскільки приватні компанії почали активно конкурувати у сфері доставки різних матеріалів у космос, пише Daily Star.

«Те, що сталося з комерційною індустрією космічних запусків, станеться і з комерційною індустрією на Місяці», - переконаний виконавчий директор компанії Moon Express Боб Річардс.

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Його компанія була заснована в 2010 році з метою почати пошук і видобуток корисних копалин на супутнику нашої планети. Вона працює над зниженням вартості автоматизованої місії на Місяці, однак, на думку Річардса, у найближчі роки люди зможуть лишатися на місячній поверхні на якийсь час.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп у 2017 році розпорядився відправити астронавтів на Місяць, чого його країна не робила з 1972 року, коли була запущена місія «Аполлона 17». Тож NASA тепер співпрацює з компаніями, такими як Moon Express, щоб втілити намір відправити на супутник автоматизовані наукові інструменти вже в 2019 році. Створити ж станцію для астронавтів на Місяці агенція не зможе без поставок всього необхідного за допомогою місій, які будуть приземлятися. Для цього потрібна співпраця з приватними підрядниками або іншими країнами. Однак, компанії, такі як Space X Ілона Маска і Blue Origin Джеффа Безоса, можуть допомогти NASA.

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Крім того, нещодавнє відкриття джерела води на Місяці значно полегшує забезпечення місячної станції. В травні Безос заявляв про намір розмістити на супутнику станцію з допомогою NASA чи без неї. В минулого тижня Ізраїль оголосив про намір відправити місію на Місяць за допомогою Space X і ракети Falcon 9.