Facebook запустив пошук у постах користувачів

Тепер вони можуть знайти в стрічці потрібний їм пост, статтю, фото або відео, які коли-небудь були опубліковані їхніми друзями, передає РБК.

У 2013 році Facebook запустив бета-версію свого першого - семантичного - пошуку Graph Search. При запитах в Graph Search відображає унікальні результати, шо ґрунтуються на зв'язках користувачів з людьми, місцями і предметами, з урахуванням прав доступу до тих або інших матеріалів на Facebook. Порядок результатів пошуку залежить від списку друзів, інтересів та інших зв'язків користувача.

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За словами віце-президента Facebook з пошукових технологій Тома Стокі, Facebook отримав багато відгуків про застосування Graph Search. Основними побажаннями користувачів були можливість використання пошукової опції в мобільному додатку FB, а також запуск пошуку у постах. Мережа пішла їм назустріч і впровадила нову пошукову службу.

Нова опція «дозволить вам швидко знайти відео вашого випускного, статтю, які ви намітили для прочитання або фото з минулорічного весілля ваших друзів», пояснює Стокі. До запуску мережа тестувала новий сервіс протягом дев'яти місяців.

За даними Business Insider, результати пошуку у постах можна сортувати за датою публікації, зв'язку поста з іншими посадами, а також зв'язків з іншими користувачами.

Самі результати, що виводяться, відображаються не в хронологічному порядку, пише Cnet.com. Щоб знайти потрібний пост, необхідно відмотати стрічку вниз. Введення імені автора публікації поряд з пошуковим запитом звузить результати пошуку. Чим коротше пошукової запит, тим більше шансів знайти релевантний результат.

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Першими у результатах виводяться публікації друзів користувача, після них - пости друзів друзів. Нова опція дозволяє також шукати інформацію з публікацій людей, на новини яких користувач є підписаним.

У пошуку Facebook публікацій немає тимчасових обмежень, він дозволяє знайти пости, розміщені ще в 2006 році, приблизно тоді мережа запустила новинні стрічки користувачів.

Запуск нового сервісу вимагає величезної підготовчої роботи. За словами генерального директора ресурсу Марка Цукерберга, компанії довелося проіндексувати інформацію, яка за обсягом перевершує індексну базу даних будь-якої пошукової системи. У січні 2014 року Цукерберг говорив, що це більше трильйона користувальницьких статусів, неструктурованих публікацій, фото, а також інші дані, які користувачі публікували за 10 років існування мережі.