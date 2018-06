ЗМІ: Facebook створює соцмережу для "білих комірців"

Facebook працює над сайтом Facebook at Work, щоб закріпитися на корпоративному ринку, де йому доведеться конкурувати з Google, Microsoft і LinkedIn. Про це повідомляє видання The Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Lenta.ru.

Новий ресурс буде підтримувати чати серед колег, використовуватися для підтримки професійних зв'язків та спільної роботи з документами, конкуруючи з Google Drive і Microsoft Office.

Новий сайт за зовнішнім виглядом виконано в стилі Facebook, наприклад, є новинна стрічка і групи. Однак, користувачам дозволять працювати на ньому окремо від персональної сторінки у Facebook, де вони часто постять святкові фотографії, ведуть політичні баталії й розміщують дурнуваті відео. У компанії Facebook від коментарів відмовилися.

Читайте такожFacebook запустила функцію для зв'язку у випадку стихійного лиха

Сайтом вже користуються співробітники Facebook у своїй щоденній роботі і час від часу обговорюється підключення до нього співробітників сторонніх компаній. Проект було запущено минулого року й наближається час його офіційної презентації. Частина співробітників, що працюють над сайтом, базується в Лондоні.

Новий проект Facebook може потіснити на ринку LinkedIn - соцмережа для професіоналів, яка має 90 мільйонів активних користувачів. Зараз LinkedIn є головним сайтом для бізнес-спільноти. Крім того, Facebook at Work може конкурувати з поштовою службою Microsoft Outlook, редактором файлів Office та корпоративної соціальної мережі Yammer, яку американська компанія купила у 2012 році за 1,2 мільярда доларів. Також ресурс Facebook складе альтернативу хмарних сервісів Google: сховищу файлів, чату та пошті.

Читайте такожFacebook і Tesla Motors інвестують у розробку штучного інтелекту $40 мільйонів

Для виходу на корпоративний ринок Facebook доведеться переконати корпорації в безпеці використання його сервісів і, зокрема, в тому, що інформація з чатів не потрапить до конкурентів. При цьому багато компаній забороняють доступ до Facebook на робочому місці, оскільки побоюються, що співробітники будуть витрачати час на соціальні мережі замість безпосереднього виконання своїх обов'язків.

Соціальна мережа Facebook зараз налічує 1,35 мільярдів користувачів, які користуються нею щомісяця. Дві третини від цієї кількості виходять в соцмережу щодня. На даний час основним завданням для компанії є побудова зрозумілої економіки. Крім того, компанію критикували за поводження з користувацькими даними, в результаті чого їй довелося підвищити кількість інформації, прихованої за замовчуванням. Зараз у Facebook введено шифрування даних після минулорічної заяви Едварда Сноудена про легкість доступу до даних користувачів з боку Агентства національної безпеки.