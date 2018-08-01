Солодкий автомобіль: у Нідерландах представили електрокар з льону та цукру (відео)

Студенти з Нідерландів представили світові нову унікальну модель електромобіля – Noah.

Над її створенням 9 місяців працювали 22 студента університету Ейндховена. Побудували унікальну модель з цукру і льону. Читайте такожTesla почала продавати Model 3 не лише жителям США (відео) Споживання енергії - літр палива на пробіг 300 кілометрів. Максимальна швидкість Noah – 110 кілометрів на годину. «Солодкі» деталі навіть здатні захистити автомобіліста в разі дорожньої пригоди. Після утилізації, деталі автомобіля можна використовувати для створення інших продуктів.

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