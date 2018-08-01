Солодкий автомобіль: у Нідерландах представили електрокар з льону та цукру (відео)
13:01, 01 серпня 2018Наука та IT
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Студенти з Нідерландів представили світові нову унікальну модель електромобіля – Noah.
У Нідерландах представили електрокар з льону та цукру
Над її створенням 9 місяців працювали 22 студента університету Ейндховена.
Побудували унікальну модель з цукру і льону.
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Споживання енергії - літр палива на пробіг 300 кілометрів.
Максимальна швидкість Noah – 110 кілометрів на годину.
«Солодкі» деталі навіть здатні захистити автомобіліста в разі дорожньої пригоди. Після утилізації, деталі автомобіля можна використовувати для створення інших продуктів.
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