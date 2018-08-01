Солодкий автомобіль: у Нідерландах представили електрокар з льону та цукру (відео)

13:01, 01 серпня 2018
Наука та IT
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Побудували унікальну модель з цукру і льону.

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Споживання енергії - літр палива на пробіг 300 кілометрів.

Максимальна швидкість Noah – 110 кілометрів на годину.

«Солодкі» деталі навіть здатні захистити автомобіліста в разі дорожньої пригоди. Після утилізації, деталі автомобіля можна використовувати для створення інших продуктів.

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Теги: #екологія#автомобіль#електрокар#технології