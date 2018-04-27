В Японії створили перший автомобіль-трансформер (фото, відео)

Після того, як робот перетворюється в авто, він може розігнатися до 60 кілометрів на годину.

Інженери японської компанії Brave Robotics і фірми Asratec створили робота-трансформера J-deite RIDE, який за одну хвилину перетворюється в двомісний автомобіль.

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Ролик, що демонструє можливості прототипу "автобота", розміщений на YouTube-каналі його творців, передає Reuters.

Висота трансформера становить чотири метри, а довжина машини, в яку він трансформується, досягає 3,7 метра. Процес трансформації агрегату виконується з пасажирами всередині салону або дистанційно.

Робот може рухатися на двох ногах - правда, повільно. За годину він долає всього 100 метрів. Але після того, як робот перетворюється в авто, він може розігнатися до 60 кілометрів на годину.

За словами одного з творців робота Кендзі Ісіда, він надихався героями-трансформерами з аніме.

Відео: BRAVE ROBOTICS Inc

"Звичайно, якщо б це був фільм, проти Jaegers, який може змінити форму за лічені секунди, у нового робота не було б шансів. Але це не кіно, а справжнє життя, тому робот дуже вражає", - пише TechCrunch.

Відео: BRAVE ROBOTICS Inc

Фірма Brave Robotics розробила апаратну частина робота, в тому числі унікальний механізм, який дозволяє йому трансформуватись. Програмну частину, завдяки якій J-deite RIDE може ходити і їздити - Asratec. В майбутньому компанії мають намір запустити подібних роботів в комерційне виробництво і продавати паркам розваг.