У Китаї випробували невловимий гіперзвуковий апарат, здатний нести ядерні боєголовки

За словами експертів, Xingkong-2 може подолати будь-яку сучасну протиракетну систему завдяки високій швидкості і непередбачуваній траєкторії.

У Китаї успішно випробували гіперзвуковий літальний апарат Xingkong-2. Хвилеплан, запущений за допомогою ракети, здійснив ряд маневрів і приземлився в заданій зоні.

Про це повідомляє Global Times. Випробування пройшло на північному заході Китаю. В ході випробувань Xingkong-2 ("Зоряне небо", читається як "Сінкун") піднявся на 30 кілометрів і розвинув швидкість в 5,5 - 6 махів.

Xingkong-2 отримує прискорення завдяки ударним хвилям, які утворюються після проходження звукового бар'єру. Китайські експерти відзначають, що літальний апарат може нести ядерні боєголовки і долати будь-яку сучасну протиракетну систему завдяки високій швидкості і непередбачуваній траєкторії.

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Після завершення випробувань апарат буде переданий на озброєння Народно-визвольної армії Китаю.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США провели перші випробування гіперзвукової ракети GOLauncher 1.