Опубліковано рейтинг 20 найвпливовіших жінок в історії людства

11:11, 09 серпня 2018
Наука та IT
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Маргарет Тетчер \ REUTERS

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Рейтинг склали на снові списку "100 жінок, які змінили світ", учасниць якого відібрали експерти журналу BBC History Magazine, а розставили по місцях читачі, шляхом голосування, передає Бі-бі-сі з посиланням на Guardian.

Перше місце в рейтингу займає Марія Кюрі, яка стала не тільки першою в світі жінкою - лауреатом Нобелівської премії з фізики і першою жінкою - професором Паризького університету, а й першим в історії дворазовим лауреатом Нобелівської премії. Причому друга "нобелівка"- з хімії - була вручена Марії Кюрі через вісім років після першої.

Відразу за нею слідують Роза Паркс - засновниця руху за права чорношкірих у США і Еммелін Панкхерст - лідер британського руху суфражисток.

Дві знамениті англійки - Маргарет Тетчер і принцеса Діана - займають шосте і п'ятнадцяте місця відповідно.

Примітно, що в першій двадцятці - чотири жінки, відомі своєю науковою роботою, троє найактивніших учасниць руху феміністок, три королеви (включаючи Боудікку - напівміфічну королеву кельтів) і всього одна письменниця: Джейн Остін, яка посідає тринадцяте місце.

Діва Марія, згідно з опитуванням, посіла 12 місце рейтингу найвпливовіших жінок, відразу після Аліенори Аквітанської.

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Теги: #рейтинг#вплив#жінки