Незадекларовані коштовності, книга про Третю світову війну та місячний пил: історики дізналися таємниці Маргарет Тетчер

Прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер отримала від генсека ОПЕК розкішні коштовності і не задекларувала подарунок офіційно, для підготовки до зустрічі з Михайлом Горбачовим вона читала роман Тома Кленсі про Третю світову війну, а також намагалася вирішити долю подарованого її попереднику місячного пилу. Про ці факти вчені дізналися завдяки документам, які 30 грудня 2015 року розсекретив Національний архів Великобританії.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Guardian.

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У жовтні 1986 року секретарі Тетчер перейнялися подарунком, який прем'єр-міністру подарував генеральний секретар ОПЕК Мана аль-Отайба під час приватного візиту. Прес-секретар прем'єр-міністра вирішив не повідомляти ЗМІ про кольє, сережки та браслети з смарагдами і діамантами. Факт отримання коштовностей в подарунок не був підтверджений документально (тобто навіть в уряді в цьому не були впевнені). Проте в грудні на аукціоні Christie's серед іншого майна Тетчер було продано кольє зі смарагдами і діамантами (за 158000 фунтів). В аукціонному каталозі нічого не повідомляється про те, як коштовності потрапили до прем'єр-міністра.

При підготовці до ісландського саміту 1986 року (зустрічі між президентом США і радянським лідером з питань обмеження озброєнь) Рональд Рейган радив Тетчер прочитати «Червоний шторм піднімається» - роман Тома Кленсі про Третю світову війну між СРСР і НАТО з використанням звичайних озброєнь (в одному з епізодів роману радянський десант захоплює Ісландію).

«Президент настійно рекомендував цю книгу. Вона дає відмінне уявлення про наміри і стратегії Радянського Союзу. Він явно перебував під сильним враженням від роману», - зазначив секретар Тетчер.

Крім того, Рейган намагався розвіяти тривоги Тетчер щодо СРСР (британський лідер наполягав на значущості ядерного стримування супротивника). «Росіяни не хочуть війни, вони хочуть добитися перемоги, використовуючи загрозу ядерної війни... Думаю, ми зможемо розробити стратегію проти цього», - сказав Рейган.

Прийшовши до влади, Тетчер знайшла в комірчині будинку на Даунінг-стріт чотири частинки місячного пилу, які президент США Річард Ніксон подарував в 1970 році своєму британському колезі Гарольду Вілсону. Спочатку лондонські музеї билися за право виставити ці об'єкти, але потім вони визнали їх наукову цінність нікчемною, і місячний пил повернулася в резиденцію прем'єр-міністра.

Тетчер спочатку запропонувала виставити артефакти на спеціальній вітрині. Однак співробітник апарату написав, що «чотири фрагменти, в діаметрі не більше міліметра, укладені в прозору пластмасову кулю, закріплені на не надто привабливій дерев'яній платформі разом з британським прапорцем, що побував на Місяці... не мають наукової цінності». Потім презент від астронавтів знову спробували прилаштувати в Музей науки, але його директор заявила, що отримає від НАСА набагато цікавіші зразки місячного пилу.