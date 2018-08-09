Samsung представила новий флагманський смартфон Galaxy Note 9 (фотогалерея)

Новий смартфон доступний в двох версіях: із 128 Гб вбудованої пам'яті і 6 Гб оперативної та 512 Гб (8 Гб).

У четвер, 9 серпня, Samsung представила свій новий флагманський смартфон Galaxy Note 9.

Презентація проходила в Нью-Йорку, пряма трансляція велася на офіційному сайті компанії, передає РБК.

Новий пристрій має діагональ екрана 6,4 дюйма і роздільною здатністю 2960x1440 пікселів. Galaxy Note 9 оснащений камерою, в якій можна змінювати значення діафрагми, що покращує якість зйомки.

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Також є інтелектуальна система корекції фотографій: вона автоматично аналізує отриманий знімок і визначає його в одну з 20 категорій (портрет, пейзаж тощо), а потім оптимізує зображення залежно від його категорії.

Новий смартфон доступний в двох версіях: із 128 Гб вбудованої пам'яті і 6 Гб оперативної та 512 Гб (8 Гб).

Однією з переваг пристрою виробник назвав батарею, ємність якої становить 4000 мАч. Вона здатна працювати протягом дня без підзарядки, йдеться в матеріалах Samsung. Заряджати пристрій можна як за допомогою бездротового і дротового блоку живлення.

До смартфону додається стилус S Pen нової версії. Він оснащений Bluetooth і може бути використаний для перемикання музики, управління камерою і ін. Як повідомив представник Samsung під час презентації, компанія готує партнерську програму для розробників, щоб вони могли інтегрувати функції S Pen у свої додатки.

Для просування нового пристрою Samsung уклала партнерську угоду з компанією - розробником Epic Games. Смартфон Galaxy Note 9 став першим пристроєм, на якому буде доступна мобільна версія гри Fortnite. Про це під час заходу оголосив генеральний директор Epic Games Тім Суїні. У травні компанія Epic Games заявила, що виділить $100 млн у призові фонди кіберспортивних турнірів з Fortnite в сезоні 2018/19. Зараз це одна з найпопулярніших у світі ігор - в середині січня число гравців перевищила 45 млн.