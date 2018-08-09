Samsung анонсувала вихід нової "розумної" колонки (фото)

Для того, щоб активувати голосовий помічник Samsung, необхідно просто сказати "Гей, Bixby".

Компанія Samsung провела презентацію, на якій анонсувала вихід нової "розумної" колонки Galaxy Home, оснащеної голосовим асистентом Bixby.

За словами представників компанії, колонка покликана "поєднувати вражаючий звук і елегантний дизайн", передає dt.ua з посиланням на The Verge.

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Колонка оснащена шістьма динаміками і сабвуфером, які дозволяють забезпечити рівномірне поширення звуку. Крім того, в неї вбудовано вісім потужних мікрофонів, які вловлюють голос користувача.

Для того, щоб активувати голосовий помічник Samsung, необхідно просто сказати "Гей, Bixby". Помічник може включити музику або виконати деякі інші операції.

Представник компанії повідомив, що колонка може «сканувати простір навколо себе і керувати звуком», спрямовуючи його в ту сторону, де знаходиться користувач.

Разом із тим, Samsung не розкрила всі подробиці нового пристрою, пообіцявши зробити це на конференції для розробників у листопаді.

Раніше УНІАН повідомляв, що в четвер, 9 серпня, компанія Samsung представила свій новий флагманський смартфон Galaxy Note 9.