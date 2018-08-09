Samsung анонсувала вихід нової "розумної" колонки (фото)

22:52, 09 серпня 2018
Наука та IT
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"Розумна" колонка Samsung Galaxy Home / REUTERS

За словами представників компанії, колонка покликана "поєднувати вражаючий звук і елегантний дизайн", передає dt.ua з посиланням на The Verge.

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Колонка оснащена шістьма динаміками і сабвуфером, які дозволяють забезпечити рівномірне поширення звуку. Крім того, в неї вбудовано вісім потужних мікрофонів, які вловлюють голос користувача.

Для того, щоб активувати голосовий помічник Samsung, необхідно просто сказати "Гей, Bixby". Помічник може включити музику або виконати деякі інші операції.

Представник компанії повідомив, що колонка може «сканувати простір навколо себе і керувати звуком», спрямовуючи його в ту сторону, де знаходиться користувач.

"Розумна" колонка Samsung Galaxy Home / REUTERS

Разом із тим, Samsung не розкрила всі подробиці нового пристрою, пообіцявши зробити це на конференції для розробників у листопаді.

"Розумна" колонка Samsung Galaxy Home / REUTERS

Раніше УНІАН повідомляв, що в четвер, 9 серпня, компанія Samsung представила свій новий флагманський смартфон Galaxy Note 9.

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Теги: #Samsung