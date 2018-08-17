Місяць зблизиться з чотирма планетами: коли українці зможуть побачити унікальне явище
10:32, 17 серпня 2018Наука та IT
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21 серпня Місяць зблизиться з Сатурном, 23 серпня - з Марсом, 27 серпня - з Нептуном, а 31 серпня - з Ураном.
Місяць / REUTERS
У серпні Місяць зблизиться з чотирма планетами. При безхмарній погоді це явище можна буде спостерігати на всій території України. Найкращі умови будуть на півдні країни.
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21 серпня Місяць зблизиться з Сатурном, 23 серпня - з Марсом, 27 серпня - з Нептуном, а 31 серпня - з Ураном, повідомляє «Урядовий кур'єр».
Спостерігати зближення планет можна буде через годину після заходу сонця при ясній, безхмарній погоді.
Як повідомляв УНІАН, в атмосфері самої спекотної планети у всесвіті знайшли пари заліза і титану.
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