Місяць зблизиться з чотирма планетами: коли українці зможуть побачити унікальне явище

21 серпня Місяць зблизиться з Сатурном, 23 серпня - з Марсом, 27 серпня - з Нептуном, а 31 серпня - з Ураном.

У серпні Місяць зблизиться з чотирма планетами. При безхмарній погоді це явище можна буде спостерігати на всій території України. Найкращі умови будуть на півдні країни.

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21 серпня Місяць зблизиться з Сатурном, 23 серпня - з Марсом, 27 серпня - з Нептуном, а 31 серпня - з Ураном, повідомляє «Урядовий кур'єр».

Спостерігати зближення планет можна буде через годину після заходу сонця при ясній, безхмарній погоді.

Як повідомляв УНІАН, в атмосфері самої спекотної планети у всесвіті знайшли пари заліза і титану.