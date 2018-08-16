В атмосфері наспекотнішої планети у всесвіті знайшли пари заліза і титану

Температура на Kelt-9b сягає 4 тисяч градусів за Цельсієм.

Нове дослідження найбільш спекотної із відомих людству планет виявили, що температура на ній близька до тієї, яка зазвичай спостерігається на поверхні деяких зірок. Це робить планету настільки суворою, що у її атмосфері знайшли залізо і титан у газоподібному стані.

Як пише The Guardian, ці спостереження розширюють відомості про різноманіття умов на різних планетах за межами нашої сонячної системи, які можуть бути надзвичайно екстремальними.

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«Температури там настільки скажені, що попри те, що йдеться про планету, її атмосфера така, як у зірки», - сказав професор Університету Берна Кевін Генг.

«Головний урок, який екзопланети дають нам, в тому, що ми не можемо дивитися лише на свою сонячну систему. Дуже дивні речі відбуваються в космосі», - додав він.

Планета під назвою Kelt-9b була відкрита минулого року командою американських астрономів. Вона кружляє навколо зірки за 650 світлових років від Землі в сузір’ї Лебедя. Суперспекотна планета розташована у 30 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця. І та зірка вдвічі гарячіша, ніж наша. Таким чином, температура на поверхі Kelt-9b сягає 4 тисяч градусів за Цельсієм. Для порівняння, температура на поверхні Сонця складає 6 тисяч градусів.

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Оскільки Kelt-9b надзвичайно близько розташована до своєї зірки, вона облітає її за 36 годин. При цьому, планета завжди повернута до неї тим самим боком. Тож на половині Kelt-9b завжди день, а на іншій половині – завжди ніч. Генг уточнює, що температура на «темній стороні» Kelt-9b становить близько 2 тисяч градусів за Цельсієм. Детальніші оцінки орбіти планети допускають можливість того, що Kelt-9b здебільшого складається з газів, а її твердже ядро досить невелике.