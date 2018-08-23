У джунглях Бразилії зняли аборигенів, які ведуть первісний спосіб життя і озброєні луками (відео)
21:10, 23 серпня 2018Наука та IT
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В руках одного з аборигенів дослідники розгледіли лук і стріли.
Бразильські аборигени живуть у зеленому раю, куди не добралися ні колонізатори, ні забудовники, ні добувачі ресурсів / Кадр з відео ТСН
У джунглях Бразилії вперше зняли на відео досі невідоме плем'я аборигенів, які живуть в первісних умовах. Зняти тубільців вдалося з допомогою апарата під час експедиції в резервації індіанців.
У джунглях Бразилії зняли плем'я аборигенів, які живуть в первісних умовах
Як повідомляє ТСН, на ролику видно лісову галявину, де плем'я вирощує рослини. В руках одного з аборигенів дослідники розгледіли лук і стріли. Крім того, вчені сфотографували традиційні будиночки індіанців, саморобні сокири, човни, видовбані з колод.
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Як повідомляв УНІАН, раніше вчені склали родовідне древо з 13 мільйонів людей: їхній пращур жив 65 поколінь тому.
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