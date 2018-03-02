Вчені склали родовідне древо з 13 мільйонів людей: їхній предок жив 65 поколінь тому

Дослідники спростували тезу, згідно з якою близькоспоріднені шлюби були наслідком обмеженості у виборі партнерів.

Вчені склали родовідне древо, що об'єднує 13 мільйонів людей з різних країн. Предок усіх цих людей жив на планеті 65 поколінь тому.

Результати дослідження Яніва Ерліха і його колег викладені у виданні Science, передає Naked Science.

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Генетики провели аналіз 86 мільйонів генеалогічних записів, які склали користувачі. Вчені намагалися виявити родичів цих людей, застосувавши методи, які використовуються в обчислювальній математиці та генетиці. Ерліх та інші дослідники сподівалися побудувати генеалогічні дерева, які б об'єднали тисячі сучасних жителів Землі. Яке ж було здивування вчених, коли вони знайшли «родину» із 13 млн людей, що живуть в різних куточках світу: у Північній Америці, Європі, Південній Африці, Новій Зеландії, Австралії і т. д.

Після виявлення цієї дивовижної особливості фахівці намагалися з'ясувати, коли саме на Землі жив загальний предок всіх цих людей. Експерти розшифрували і зіставили структуру мітохондріальної ДНК деяких представників «династії». Загальним предком виявився чоловік, який жив 65 поколінь тому. У той час творили історію Христофор Колумб і інші діячі періоду Великих географічних відкриттів. А жителі країн Європи стали розселятися по різних куточках планети.

Відео: MyHeritage, Columbia University / Відео: MyHeritage, Columbia University / naked-science.ru

На цьому цікаві висновки не закінчилися. Ерліх і його колеги спростували тезу, згідно з якою близькоспоріднені шлюби були наслідком обмеженості у виборі партнерів, в свою чергу, викликаною відсутністю транспортної інфраструктури сучасного типу та проживанням людей в замкнутих громадах.

Згідно з версією прихильників даної теорії, поява пароплавів і залізниць в ХІХ столітті змінила ситуацію. Однак зараз учені з'ясували, що поява нового транспорту не вплинула на укладення шлюбів. І нерідко люди проїжджали десятки кілометрів, щоб одружитися/вийти заміж за кого-небудь із близьких родичів.