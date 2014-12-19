NASA готує астронавтів для висадки на астероїд
NASA готує програму, яка дозволить відправити до астероїда пілотований корабель з астронавтами.
Для цих цілей буде використовуватися новий корабель "Оріон", який нещодавно здійснив свій перший випробувальний політ, повідомляє zn.ua.
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Помічник директора NASA Роберт Лайтфут впевнений у реалізації такої програми протягом п'яти років. В даний час йде підготовка до полювання на астероїд для ретельного вивчення небесного тіла, без якої висадку на нього не зробити.
У вчених є 2 варіанти упіймання астероїда - перший передбачає запуск до невеликого астероїда діаметром до 10 м автоматичного апарату, який накине на нього металеву сітку і перетягне його на стійку орбіту навколо Місяця. Другий варіант простіший - він передбачає буксирування на навколомісячну поверхню не цілого астероїда, а його невеликого фрагмента.
Програма готується у рамках проекту забезпечення безпеки Землі від астероїдної загрози. На реалізацію програми польоту астронавтів і посадки їх на астероїд планується витратити $1,25 млрд.