НАСА перенесло запуск корабля Orion, який планують використовувати для польотів на Марс

Пуск ракети намічений на 07:05 за часом Східного узбережжя США (14:05 київського часу) на 5 грудня 2014 року, повідомляє НАСА в своєму Twitter.

Спочатку старт ракети-носія Delta IV з багаторазовим космічним кораблем Orion був призначений на 07:05 за часом Східного узбережжя США (14:05 київського часу) з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, проте не раз переносився протягом стартового вікна, що закривається у 09:44 (16:44 за київським часом). Після закриття вікна в разі незапуска ракети її пуск, як очікується, буде відкладено на один або два дні, повідомляє Lenta.ru.

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Серед причин перенесення НАСА називало судно, яке пропливало поруч зі стартовим майданчиком, високу швидкість вітру (у два рази перевищує максимально допустиму для запуску), перевищення температури в двигунах центральної ступені ракети-носія (потім виявилося, що з агрегатами все в порядку) і незакритий дренажний клапан. Потім фахівці виявили періодичне закриття клапанів в центральній ступені і розпочали з'ясування причин цього.

Основною метою польоту є тестування систем корабля Orion, який опиниться в екстремальних умовах. Апарат повинен побувати на високій орбіті - приблизно 5,8 тисячі кілометра, що більш ніж в 14 разів вище, ніж МКС, де перетне радіаційний пояс Землі. В щільні шари атмосфери Orion, як очікується, увійде зі швидкістю до 32 тисяч кілометрів на годину. Капсула корабля при цьому розігріється до 2,2 тисячі градусів Цельсія.

Сам корабель американці планують використовувати для польотів на Марс: у 2021 році НАСА збирається c участю Orion направити своїх астронавтів вже до Червоної планети.

Корабель спроектував і побудував американський аерокосмічний (і оборонний) гігант Lockheed Martin за участю фахівців ЄКА (Європейського космічного агентства). Організація першого тестового польоту корабля обійшлася США в 370 мільйонів доларів.