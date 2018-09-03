Російський брак: названо причину витоку повітря на МКС

Витік повітря на МКС виявили у ніч на четвер, 30 серпня.

Причиною появи мікротріщини в космічному кораблі «Союз МС-09», через яку на МКС виник невеликий витік повітря, виявилася недбалість працівника РКК «Енергія».

Дефект виник ще на Землі, і відповідальний за його появу вже був встановлений, повідомляє "РІА Новости", посилаючись на джерело.

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Працівник спробував закрити отвір клеєм, тому він не був виявлений під час перевірки корабля на герметичність. Ознаки наявності пробоїни не проявляли себе протягом перших двох місяців орбітального польоту. Однак пробка з клею врешті-решт була вичавлена.

РКК «Енергія» почала внутрішнє розслідування. Нештатну ситуацію також розслідує спеціальна комісія.

Раніше причиною появи мікротріщини називалося влучання метеорита. Через пробоїни вночі та вранці 30 серпня виник витік повітря і падіння тиску на всій МКС. Тріщина, яка була у побутовому відсіку «Союзу», була забита каптоновою стрічкою, і загрози отвір більше не представляє.