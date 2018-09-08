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Кіберполіція викрила хакера, який створював віруси та продавав їх через інтернет

23:10, 08 вересня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Працівники кіберполіції у Сумській області викрили 19-річного мешканця міста Кривий Ріг, який створював віруси та продавав їх через інтернет.

Як повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції, зловмисник створив шкідливе програмне забезпечення, яке, потрапляючи в комп’ютер, постраждалого, викрадало паролі та логіни інтернет-банкінгу та акаунтів у соціальних мережах.

Крім того, розроблена хакером програма надавала доступ до веб-камери ураженого комп’ютера, у результаті чого зловмисники могли стежити за власником техніки.

фото cyberpolice.gov.ua

Працівники Слобожанського управління спільно з колегами з управління інформаційних технологій та програмування в східному регіоні Департаменту кіберполіції провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника. Під час попереднього огляду комп’ютерної техніки спеціалісти з кіберполіції знайшли підтвердження того, що молодик самостійно розробляв ШПЗ з метою збуту іншим особам. Оплату отримував на електронний гаманець російської платіжної системи, після чого переводив на особистий рахунок одного із українських банків.

фото cyberpolice.gov.ua

Окрім комп’ютерної техніки, у помешканні хакера поліцейські виявили підроблені посвідчення працівника МВС та дитини-сироти, а також перероблений пістолет без будь-яких дозвільних документів. За словами власника, зброю він переробив самостійно.

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Триває досудове розслідування у рамках розпочатого кримінального провадження за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві працівниками кіберполіції затримано кількох осіб, які підозрюються в злочинах у мережі інтернет. Хакери заволодівали чужими сторінками в соціальній мережі Instagram та вимагали грошей за повернення доступу до них законним власникам. Правоохоронцям відомо про близько тисячі акаунтів, котрі зламали зловмисники.

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Теги: #хакер#Сумщина#кіберполіція