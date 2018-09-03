Кіберполіція затримала хакерів, які викрадали "розкручені" сторінки в Instagram

За повернення сторінок зловмисники вимагали від 15 до 30 тисяч гривень у криптовалюті.

У Києві працівниками кіберполіції затримано кількох осіб, які підозрюються в злочинах у мережі інтернет. Хакери заволодівали чужими сторінками в соціальній мережі Instagram та вимагали грошей за повернення доступу до них законним власникам.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Правоохоронцям відомо про близько тисячі акаунтів, котрі зламали зловмисники. Доступ хакери отримували завдяки розсилці на поштові скриньки юзерів. У листах, замаскованих під офіційні повідомлення служби підтримки соцмережі, містився вірус, який встановлював шкідливе програмне забезпечення. Завдяки цьому хакери вносили зміни до реєстраційних даних, чим блокували доступ справжнім власникам.

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За повернення сторінок зловмисники вимагали від 15 до 30 тисяч гривень у криптовалюті. "Зазвичай, як "жертви" обиралися сторінки, кількість підписників яких була більшою 15 тисяч користувачів (сторінки інтернет-магазинів, відомих людей тощо). Таким чином зловмисники заволоділи сторінками у соціальних мережах понад тисячі громадян як України, так і іноземців", - повідомляють у кіберполіції.

Під час обшуків у підозрюваних вилучені комп’ютери, котрі відправлені на експертизи. Кримінальне провадження розпочато за статтями про несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів і мереж, а також за шахрайство. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.