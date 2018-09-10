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SpaceX запустила ракету Falcon 9 з супутником Telstar 18V

14:59, 10 вересня 2018
Наука та IT
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Запуск був здійснений успішно \ @SpaceX

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Компанія бізнесмена Ілона Маска SpaceX провела пряму трансляцію успішного запуску, який відбувся сьогодні вранці.

Старт здійснено з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Раніше запуск неодноразово переносився, в SpaceX це пояснювали необхідністю проведення додаткових перевірок.

Telstar 18V виготовлений каліфорнійською компанією Space Systems Loral. Супутник призначений для надання послуг цифрового телерадіомовлення, телефонії та широкосмугового доступу до інтернету в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Розрахунковий час служби супутника складає не менше 15 років.

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Теги: #SpaceX#Falcon 9#запуск