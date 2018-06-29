SpaceX відправила на МКС "Саймона": робота із штучним інтелектом, схожого на колобка

Метою проекту CIMON є вивчення поточних можливостей штучного інтелекту в складному середовищі, такому як Міжнародна космічна станція.

Компанія SpaceX запустила сьогодні з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида на Міжнародну космічну станцію (МКС) ракету Falcon 9 із роботом зі штучним інтелектом під назвою CIMON (Crew Interactive Mobile Companion - Інтерактивний мобільний супровід екіпажу).​

Робот завбільшки з волейбольний м’яч створений авіакосмічною компанією Airbus разом із IBM. Розробники "Саймона" кажуть, що він вміє слухати, розуміти, говорити, бачити, та навіть літати, пише Голос Америки.

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Такий експеримент може започаткувати тренд використання технологій для допомоги дослідникам - зокрема полегшити їх життя та роботу у космосі, виконуючи за них деякі рутинні справи.

Надрукований на 3D принтері, він має елементи із металу та пластику. Його "обличчя" - це монітор із двома камерами, розрахований на те, щоб вести інтерактивні сесії із астронавтами знаходячись на рівні їх очей, коливаючись у повітрі за допомогою 14 вбуджованих вентиляторів. Дисплей може показувати та пояснювати інформацію та вказівки для наукових експериментів та ремонту.

"Метою проекту CIMON є вивчення поточних можливостей штучного інтелекту в складному середовищі, такому як Міжнародна космічна станція, щоб забезпечити найкращу підтримку людям у таких умовах", - зазначив головний архітектор Watson Al технологій IBM в Німеччині Матіас Бініок, пояснюючи свою зацікавленість у проекті.

CIMON наприклад використовує Watson Al для обробки мови та картинок, знаходження конкретної інформації або знань, інтерпретації настрою та почуттів.

На дебютному етапі цього проекту, кажуть розробники, робот не матиме усіх передбачених можливостей, втім вони фокусуватимуться на ефекті соціальної взаємодії між астронавтом та емоційно-інтелектуальним помічником, який може відіграти надзвичайно важливу роль у далеких місіях на Марс або Місяць.