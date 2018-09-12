Apple випадково злила характеристики нових iPhone в мережу

За чутками, перші два пристрої обладнають OLED-дисплеєм з діагоналлю 5,8 та 6,5 дюйма. Третій смартфон буде найдешевшим в лінійці і отримає 6,1-дюймовий IPS-екран.

Напередодні презентації iPhone-пристроїв 2018 року Apple оновила файл з назвами продуктів в структурі сайту, які чітко вказують на назви майбутніх пристроїв - iPhone Xs, Xs Max і XR.

Про це повідомляє сайт ATH.

Так, на карті сайту Apple є посилання на iPhone XS і iPhone XS Max. Звичайно, жодне з цих посилань не є "живим". Однак ця інформація підтверджує, що iPhone 2018 називатиметься iPhone XS і iPhone XS Max.

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За чутками, перші два пристрої обладнають OLED-дисплеєм з діагоналлю 5,8 та 6,5 дюйма. Третій смартфон буде найдешевшим в лінійці і отримає 6,1-дюймовий IPS-екран. Також в коді сторінки знайшли інформацію про нові Apple Watch, які вийдуть в розмірах 40 і 44 міліметра. Незабаром після публікації інформації компанія видалила з сайту згадки нових смартфонів.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 вересня, в залі Театру Стіва Джобса (Купертіно, США) відбудеться презентація Apple, на якій вона представить ряд новинок.

Презентація Apple 2018 розпочнеться о 20:00 за київським часом. Дивитися онлайн-трансляцію можна буде на офіційному сайті компанії Apple тільки в браузері Safari на iPhone, iPad, Mac, приставку Apple TV, а також через браузер Microsoft Edge в Windows 10.