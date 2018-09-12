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Презентація Apple 2018 (подію завершено)

19:55, 12 вересня 2018
Наука та IT
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Apple презентує три нових iPhone / фото apple-iphone.ru

Відео та текстову трансляцію презентації iPhone XS вів УНІАН.

Де дивитися презентацію Apple онлайн

Презентація Apple 2018 розпочнеться о 20:00 за київським часом. Дивитися онлайн-трансляцію можна буде на офіційному сайті компанії Apple тільки в браузері Safari на iPhone, iPad, Mac, приставку Apple TV, а також через браузер Microsoft Edge в Windows 10.

Які новинки Apple представить на презентації 12 вересня 2018

На презентації Apple очікується низка новинок, серед них три iPhone, iPad Pro 2018 і смарт-Apple Watch Series 4.

Нові iPhone

Очікується, що компанія покаже три нові смартфони — iPhone XS, iPhone XS Plus і iPhone XC з екранами на 5,8, 6,5 6,1 дюйма відповідно.

iPhone XS і iPhone XS Plus

Ці гаджети отримають поліпшені OLED-дисплеї з мінімальними рамками, найпотужніший процесор A12, вдосконалені камери - подвійні вертикальні, підтримку ще більш швидкої зарядки і прискорену бездротову зарядку. Об'єм оперативної пам'яті 5,8-6,5-дюймових iPhone XS складе 4 ГБ, вбудованою - 64, 256 і 512 ГБ.

З приводу 6,5-дюймової новинки Apple є інформація, що компанія відмовиться від слова "Plus". Також новий флагман, за словами джерел, може отримати назву iPhone XS Max.

Apple випустить iPhone XS в абсолютно новому кольорі / фото 9to5mac

Крім того, iPhone XS отримає підтримку двох сім-карт - ця версія буде доступна для продажу в деяких країнах світу.

Ціни на iPhone XS і iPhone XS Plus, за різними даними, складуть від 800 до 1000 доларів.

iPhone ХС або iPhone Xr, раніше бюджетну модель називали iPhone 9

Спочатку з'явилася інформація, що Apple може назвати бюджетну модель iPhone 9, однак зараз експерти кажуть, що смартфон може отримати назву iPhone ХС або iPhone Xr.

Цей гаджет отримає LCD-дисплей замість OLED і екран в 6,1 дюйма. Очікується, що новий смартфон Apple буде доступний у трьох кольорах – червоному, білому і синьому.

Бюджетний смартфон отримає підтримку функції розпізнавання обличчя 3D Touch, потужний процесор і поліпшену, якщо порівнювати з iPhone 8, камеру. У iPhone ХС також буде версія з двома сім-картами для деяких країн.

Ціна майбутньої найдоступнішої новинки в лінійці Apple складе, за різними даними, від $600 до $849.

iPad Pro 2018

12 вересня очікується також презентація двох iPad Pro з екранами 11 і 12,9 дюймів. Основні характеристики новинок Apple - відсутність кнопки Home, розпізнавання осіб, мінімальні рамки.

Планшети зміняться разюче

Apple Watch

Розумний годинник Apple Watch отримає новий дизайн. Діагональ дисплея смарт-годинника збільшиться, за рахунок чого зміниться і зовнішній вигляд гаджета. Apple Watch Series 4 будуть оснащені екранами розміром 39,9 мм і 45,2 мм. Рамки пристроїв стануть мінімальними.

фото 9to5mac

AirPods 2018

Очікується, що Apple представить поліпшену оригінальну модель навушників AirPods з підтримкою бездротової зарядки від станції AirPower.

AirPower

Саму зарядну станцію також повинні представити восени. Оновлена версія AirPower забезпечить швидку і одночасну зарядку всіх гаджетів Apple.

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Новина в сюжеті: Презентація iPhone 2018
Теги: #iPhone#презентація нового iPhone#презентація Apple онлайн