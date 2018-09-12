Презентація Apple 2018 (подію завершено)

Apple 12 вересня 2018 презентувала три iPhone і смарт-годинник Apple Watch Series 4.

У середу, 12 вересня, в залі Театру Стіва Джобса (Купертіно, США) пройшла презентація Apple, на якій вона представила низку новинок.

Відео та текстову трансляцію презентації iPhone XS вів УНІАН.

Де дивитися презентацію Apple онлайн

Презентація Apple 2018 розпочнеться о 20:00 за київським часом. Дивитися онлайн-трансляцію можна буде на офіційному сайті компанії Apple тільки в браузері Safari на iPhone, iPad, Mac, приставку Apple TV, а також через браузер Microsoft Edge в Windows 10.

Які новинки Apple представить на презентації 12 вересня 2018

На презентації Apple очікується низка новинок, серед них три iPhone, iPad Pro 2018 і смарт-Apple Watch Series 4.

Нові iPhone

Очікується, що компанія покаже три нові смартфони — iPhone XS, iPhone XS Plus і iPhone XC з екранами на 5,8, 6,5 6,1 дюйма відповідно.

iPhone XS і iPhone XS Plus

Ці гаджети отримають поліпшені OLED-дисплеї з мінімальними рамками, найпотужніший процесор A12, вдосконалені камери - подвійні вертикальні, підтримку ще більш швидкої зарядки і прискорену бездротову зарядку. Об'єм оперативної пам'яті 5,8-6,5-дюймових iPhone XS складе 4 ГБ, вбудованою - 64, 256 і 512 ГБ.

З приводу 6,5-дюймової новинки Apple є інформація, що компанія відмовиться від слова "Plus". Також новий флагман, за словами джерел, може отримати назву iPhone XS Max.

Крім того, iPhone XS отримає підтримку двох сім-карт - ця версія буде доступна для продажу в деяких країнах світу.

Ціни на iPhone XS і iPhone XS Plus, за різними даними, складуть від 800 до 1000 доларів.

iPhone ХС або iPhone Xr, раніше бюджетну модель називали iPhone 9

Спочатку з'явилася інформація, що Apple може назвати бюджетну модель iPhone 9, однак зараз експерти кажуть, що смартфон може отримати назву iPhone ХС або iPhone Xr.

Цей гаджет отримає LCD-дисплей замість OLED і екран в 6,1 дюйма. Очікується, що новий смартфон Apple буде доступний у трьох кольорах – червоному, білому і синьому.

iPhone Xc (6.1" LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) September 6, 2018

Бюджетний смартфон отримає підтримку функції розпізнавання обличчя 3D Touch, потужний процесор і поліпшену, якщо порівнювати з iPhone 8, камеру. У iPhone ХС також буде версія з двома сім-картами для деяких країн.

Ціна майбутньої найдоступнішої новинки в лінійці Apple складе, за різними даними, від $600 до $849.

iPad Pro 2018

12 вересня очікується також презентація двох iPad Pro з екранами 11 і 12,9 дюймів. Основні характеристики новинок Apple - відсутність кнопки Home, розпізнавання осіб, мінімальні рамки.

Apple Watch

Розумний годинник Apple Watch отримає новий дизайн. Діагональ дисплея смарт-годинника збільшиться, за рахунок чого зміниться і зовнішній вигляд гаджета. Apple Watch Series 4 будуть оснащені екранами розміром 39,9 мм і 45,2 мм. Рамки пристроїв стануть мінімальними.

AirPods 2018

Очікується, що Apple представить поліпшену оригінальну модель навушників AirPods з підтримкою бездротової зарядки від станції AirPower.

AirPower

Саму зарядну станцію також повинні представити восени. Оновлена версія AirPower забезпечить швидку і одночасну зарядку всіх гаджетів Apple.