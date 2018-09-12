Apple представила нові Apple Watch (фото)

Apple Watch навчилися визначати, що ви впали або посковзнулися. Якщо ви не реагуєте на повідомлення про це, вони подзвонять в службу порятунку.

Apple представила нові Apple Watch Series 4. Годинники стали тоншими, екран на третину більше, ніж у попередніх.

В Series 4 переробили мікрофон і динамік, годинник краще тримає сигнал стільникового зв'язку. У нього з'явився оновлений циферблат, заснований на програмі «дихання».

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Пристрій продовжує стежити за здоров'ям: Apple Watch навчивя визначати, що ви впали або посковзнулися. Якщо ви не реагуєте на повідомлення про це, вони подзвонять в службу порятунку або відправлять повідомлення.

Також годинник може відстежувати перші симптоми захворювань, а також стежити за серцевим ритмом і будувати електрокардіограму. Картинку вашого серцебиття навіть можна скинути лікарю.

Заряду батареї пристрою вистачає на цілий день.

Модель буде представлена в кольорах: золотий. срібний, сірий і золотий "сталевий".

Продаж годинника стартує 21 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Apple сьогодні проводить презентацію своїх новинок.