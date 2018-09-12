Найбільший та найрозумніший в історії iPhone: Apple презентувала нові iPhone Xs і iPhone XS Max (фото, відео)

Нові айфони оснащені безрамковим OLED-дисплеєм з діагоналлю 5,8 та 6,5 дюйма. Дисплей iPhone XS Max став найбільшим дисплеєм в історії iPhone.

Американська корпорація Apple представила нові смартфони лінійки iPhone Xs і iPhone XS Max.

Презентація відбулася в кампусі Apple Park під назвою "театр Стіва Джобса".

Нові айфони оснащені безрамковим OLED-дисплеєм з діагоналлю 5,8 та 6,5 дюйма. У нових iPhone буде дві сім карти - лише одна з них повинна бути електронною.

У нових моделях представлено дисплей Super Retina в двох розмірах. Унікальні OLED-дисплеї iPhone XS підтримують HDR, забезпечують неперевершену точність передачі кольору і глибокі чорні кольори. При цьому дисплей iPhone XS Max став найбільшим дисплеєм в історії iPhone.

Кольори - золотий, «сірий космос», сріблястий. Можливі варіанти пам'яті - 64, 256, 512 ГБ.

У нових моделей допускається занурення на глибину до 2 метрів тривалістю до 30 хвилин.

Обом версіям поліпшили роботу батареї.

Apple представила A12 Bionic. Камери iPhone Xs і Max - обидві 12-мегапіксельні з оптичною стабілізацією, ширококутна з діафрагмою f/1.8, телефото - f/2.4.

Крім того, у нових айфонах буде Smart HDR — телефон буде сполучати безліч знімків в один. У портретних знімках тепер можна змінювати глибину різкості. Звук можна записувати в стерео.

1000 доларів буде коштувати iPhone Xs та Max версія - 1099 доларів (з мінімальним обсягом пам'яті).

Нагадаємо, що дивитися відео та текстову онлайн-трансляцію презентації Apple можна на сайті УНІАН.