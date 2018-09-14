Як далі буде розвиватися Apple: прогнози аналітиків після презентації

Сьогодні в компанії Apple, яку ринок оцінює більше ніж в трильйон доларів, працює понад 100 тисяч осіб.

Найбільша публічна корпорація 12 вересня представила нові iPhone і годинник. Але одночасно вона провела радикальну реорганізацію, велика частина якої залишилася за кадром.

Як пише видання The bell.io, яке аналізувало стан справ в компанії, Apple, яку ринок оцінює більше ніж в трильйон доларів, працює понад 100 тисяч осіб. Компанії вдалося продати 2 млрд пристроїв на базі iOS. Втім, це не тільки досягнення, але і тривожний сигнал для інвесторів — підтримувати темпи зростання при таких обсягах складно.

«Ринок смартфонів досяг точки насичення. Залишилося кілька великих ринків (головний з них, звичайно, Китай), але в цілому у кожної платоспроможного людини вже є смартфон. Замінити пристрій на новий стає все складніше. Та й захоплення нові моделі викликають все менше: кращі часи пішли разом з iPhone 5 і 6», – пише видання.

Читайте такожiPhone Xs Max проти Samsung Galaxy Note 9: доведеться обирати між «монобровою» і стілусом

Зазначається, що перший стратегічний хід Apple — диверсифікувати свої продажі так, щоб до 2020 року сервіси приносили їй не менше $50 млрд. За перші три квартали фінансового 2018 року Apple вже виручила $27 млрд на сервісах (за весь 2017 – $30 млрд, за 2016 – $24 млрд).

Проте це половинчасте рішення, бо Apple не може залишити без уваги свій флагманський бізнес. Тому друге рішення — будь-якими способами збільшити рентабельність.

«У Apple ніколи з цим не було проблем, оскільки iPhone на всіх ринках, де не прийняті подібні американським контракти, сприймається як преміальний апарат. Інша справа, що слід було зробити телефони ще дорожче і при цьому зберегти обсяг продажу. Традиційно для цього корпорація агресивно підвищувала ціни за кордоном. Наприклад, iPhone 7 128 GB, який в США коштував $815 (разом з податком з продажу), в Туреччині продавався за $1200, в Бразилії — за $1115, а в Росії — за $1086. Тепер Apple не просто представила два «за замовчуванням дорогих» смартфона класу Xs, але і позбавила користувачів вибору», – підкреслюється в матеріалі.

Читайте такожApple представила "дешевий" iPhone XR (фото, відео)

Як пояснюють експерти, торішній флагман iPhone X, що на старті коштував у США $999, зняли з продажу в той же момент, коли вийшли Xs, Xs Max і XR. Тепер флагман коштує від $1099 до $1449 (!), а $999 — це нова ціна iPhone «середнього» класу в мінімальній конфігурації. «Бюджетний» XR коштує $749 — це на $50 дорожче iPhone 8 з торішньої лінійки.

У той же час, з продажу прибрали iPhone SE і iPhone 6s. «Це не просто рішення для споживачів. SE і 6s, які використовували один і той же процесор. Це дозволило зняти чіп з виробництва, зосередитися на більш сучасних A11 та A12, а заодно не залишити в модельному ряду жодного iPhone з 3,5-міліметровим джеком для навушників», – пояснює видання.

Передбачається, що найближчим часом з'явиться ще кілька дрібниць, які допомагають Apple заробити більше на кожному смартфоні. Наприклад, з новими iPhone і iPhone 8 перехідник на стандартний аудіороз'єм поставлятися не буде – його можна буде придбати окремо за $9.

При цьому, менш дорогий iPhone XR надійде в продаж лише через місяць після iPhone Xs/Xs Max — за чотири тижні до Дня подяки. «Вирішили почекати трохи, і він навряд чи канабілізують продаж дорожчих моделей», – вважають аналітики.

У 2016 році iPhone SE продавався за $399. Тепер найдешевший айфон, який можна купити у Apple, коштує $449 і це iPhone 7 (два роки тому він коштував $649).

Apple суттєво скоротила лінійку доступних пристроїв і одночасно стандартизувала їх. «Тепер споживач може вибрати між екраном 4,7 дюйма, 5,5 дюйма, 6,1 і 6,5. У нього немає опції 4 дюйми, і є відчуття, що iPhone з екраном 4,7 дюйма доживають свій вік. Це дозволить у найближчі роки істотно оптимізувати виробництво. Apple ретельно стежить за тим, щоб покоління iPhone швидко змінювали один одного. Зазвичай 30-40% ринку вони займають через рік-півтора після запуску», – пише видання.

З діаграми Mixpanel, що показує пікові значення ринку iPhone, видно, від кого будуть позбавлятися першим. «В 2019 році підуть iPhone 7 і 7 Plus, а в разі вдалого запуску Xs/XR — і восьмі iPhone. Тут корпорація готова на радикальні кроки — недарма вона прибрала з рівняння iPhone X. Крок безпрецедентний», – підкреслює The bell.io.

Експерти вважають, що компанія «затіяла велике прибирання». З сайту зникла бездротова зарядка AirPower для iPhone, годинників і навушників. Її обіцяли випустити ще на початку 2018 року, але тепер проект, за чутками, визнали занадто амбітним.

Вереснева презентація також обійшлася без «ще однієї речі», хоча від Apple чекали дебюту навушників AirPods 2, поновлення ноутбуків і Mac mini. Жоден з цих продуктів не є абсолютним пріоритетом для компанії з однієї простої причини — у них немає перспектив на наступні умовні $50 млрд.

Читайте також"Готуйте свої нирки": як соцмережі відреагували на новинки Apple

Аналітики впевнені, що Apple шукає нові багатомільярдні ринки і можливості. Наскільки можна судити з невеликим витоками, в Apple вважають важливими медичні технології у вигляді моніторингу здоров'я в співдружності з медиками. «Це відрізняє її від будь-яких інших стартапів, які в разі вдалої розробки шукають споживачів серед лікарів, а не пацієнтів. Ринок профілактики захворювань, здорового способу життя і запобігання ризиків величезний, і Apple тут – очевидний авторитет. Цікаво, що ринок годинників не замінив iPhone за обсягами — тому корпорація, ймовірно, дистанціюється від іміджу творця звичайних розумних годин», – припускає видання.

Також пріоритетним вважаються аксесуари для роботи з доповненою реальністю. «За чутками, до 2020 року Apple готує AR-окуляри. Якщо ті опиняться масовим продуктом, то цілком можуть, якщо не потіснити в частці виручку iPhone, то збільшити рентабельність — було б логічно вимагати від користувачів постійного зв'язку з останньою моделлю смартфона. Але ринок нових продуктів росте повільно — потрібно три роки, поки він вийде на великі обсяги навіть з революційним продуктом. Таким чином, до 2023 року Apple має понад усе розвивати сервіси і утримувати ринок смартфонів», – вважають в The bell.io.

Ще одним важливим напрямком називають безпілотні автомобілі та їхні персональні помічники. Повідомляється, що салон автомобіля — одинз ключових просторів для спілкування з голосовим персональним помічником. «Ходять наполегливі чутки про розробку автомобіля Apple (проект Titan). Стадія, на якій він знаходиться, невідома, але це заявка на ринок розміром в сотні мільярдів доларів», – резюмує видання.