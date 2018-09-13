Apple знімає з продажу найпопулярнішу модель iPhone

Після презентації своїх новинок компанія припинила продажі iPhone X, а також IPhone SE, iPhone 6s.

Компанія Apple припинила продаж смартфонів IPhone SE, iPhone 6s, а також iPhone X, який був випущений в минулому році.

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Як повідомляє biz.liga.net з посиланням на The Verge, незважаючи на чутки про низькі продажі флагманів iPhone X, фінансові показники компанії показали, що насправді він продавався досить добре.

За словами генерального директора Тіма Кука, продажі iPhone X перевершили всі очікування Apple. "Смартфон став нашим найбільшпродаваним з моменту випуску", -заявив він.

Однак, тим не менш, з новими iPhone XS, XS Max і iPhone XR зняття з продажів iPhone X має сенс, відзначає видання. Таким чином, компанія повністю перестала продавати смартфони, оснащені 3,5-міліметровим аудіо роз'ємом для підключення навушників.

Як повідомляв УНІАН, Apple представила три нові моделі смартфонів - iPhone XS, зі збільшеним екраном iPhone XS Max, а також більш просту версію iPhone XR. У день презентації вартість акцій компанії становила $224,18, однак після неї – знизилася на 1,3% - до $220,9.