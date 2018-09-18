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Маск назвав ім'я першого космічного туриста, який полетить на Місяць

07:06, 18 вересня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація \ / REUTERS

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Про це Маск оголосив на спеціальній прес-конференції, передає Reuters.

42-річний Маєзава є засновником та керівником компаній Zozotown та Zozo, які пов'язані з онлайн-продажем модного одягу. За оцінками Forbes, статки Маєзави оцінюються у $3,6 млрд, він є 14-ю найбагатшою людиною Японії. 

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня SpaceX обрала туриста, який відправиться на Місяць, але тоді його ім'я не розголошувалося.

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Теги: #SpaceX#Ілон Маск#місяць