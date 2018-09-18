Маск назвав ім'я першого космічного туриста, який полетить на Місяць

Ним став японський мільярдер.

Першим космічним туристом компанії SpaceX Ілона Маска, який здійснить подорож навколо Місяця, стане японський мільярдер Юсаку Маєзава.

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Про це Маск оголосив на спеціальній прес-конференції, передає Reuters.

42-річний Маєзава є засновником та керівником компаній Zozotown та Zozo, які пов'язані з онлайн-продажем модного одягу. За оцінками Forbes, статки Маєзави оцінюються у $3,6 млрд, він є 14-ю найбагатшою людиною Японії.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня SpaceX обрала туриста, який відправиться на Місяць, але тоді його ім'я не розголошувалося.